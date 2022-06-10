Из-за российской военной агрессии, массовых разрушений оккупантами РФ инфраструктуры, отсутствия в некоторых городах доступа к чистой питьевой воде увеличивается риск распространения инфекционных заболеваний.

Несмотря на то, что в настоящее время вспышки, в частности, холеры, не зафиксированы, опасность связана с тем, что в Мариуполе и других уничтоженных россиянами городах из-за разрушений происходит смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, поэтому происходит и загрязнение колодцев.

Минздрав публикует информацию, какие есть проявления инфекционного заболевания и его последствия, а также что нужно знать, чтобы уберечься от заражения холерой.

Основным проявлением холеры является диарея, тошнота, рвота, снижение температуры и судороги.

Из-за тяжелых последствий заболевания (обезвоживания, шока, снижения уровня калия, почечной недостаточности) холера может быть смертельна.

Ранее в Минздраве заявили, что Украине не грозит холера.

Как писала "Страна", медики советуют украинцам кипятить воду и мыть руки, чтобы не заразиться смертельной холерой во время войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.