Министерство здравоохранения предоставило инструкцию, как обеззаразить воду, если у вас нет доступа к питьевой воде.

Перед очисткой воду следует оценить по цвету и запаху:

Сначала нужно набрать ⅓ объема бутылки и интенсивно ее потрясти. Если на поверхности есть пена, такая вода не пригодна для потребления. После нужно оценить воду по запаху. При наличии химического, бензинового, трупного или другого неприятного/подозрительного запаха воду запрещено использовать для питья.

Также вода не должна быть окрашенной.

Если вода пригодна, можно ее очистить. Вот способы, которыми можно это сделать:

Кипячение – самый надежный способ обеззараживания воды в условиях выживания. Кипятить воду следует в течение минимум 10 минут, после чего дать ей отстояться и осторожно слить, не взболтав осадок.

Таблетки с активным хлором. Растворить в воде несколько таблеток и 30-60 минут подождать.

Активированный уголь: на 1 литр воды необходимо 5 таблеток, которые нужно измельчить и завернуть его в марлю или другую ткань. Обеззараживание воды таким образом длится не менее 8 часов.

Марганцовка. Для обеззараживания 1 литра воды требуется 1–2 г раствора марганцовки. Вода должна стать бледно-розового цвета. Следует отстоять раствор пол часа, а затем аккуратно процедить.

Спиртовой раствор йода используют в крайних случаях.

Инфографика: Министерство здравоохранения

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