Контузия является одним из последствий попадания во взрывную волну. Она может привести к падению с высоты или попаданию под обвал. Поэтому важно распознать контузию у пострадавшего и помочь ему до приезда "скорой".

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

В инфографике Минздрава можно узнать об основных симптомах и опасности контузии, а также как оказать помощь человеку, у которого наблюдаются симптомы контузии.

Так, основными симптомами контузии являются:

дезориентированность

Потеря сознания

Тошнота и рвота

Сильная головная боль

Проблемы со слухом и зрением

Ухудшение памяти или амнезия

Изменение психоэмоционального состояния

В случае наличия хотя бы нескольких из перечисленных симптомов необходимо срочно обратиться за медпомощью.

Если человек потерял сознание, необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей. Освободить грудь и шею от плотной одежды, чтобы облегчить дыхание.

Как писала "Страна", в сентябре 2021 года в Конгрессе США Зеленскому подарили пособие по лечению контузии.

Также мы писали, как мэру Кисловодска Курбатову диагностировали частичную контузию мозга после падения с электросамоката.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.