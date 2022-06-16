В Министерстве здравоохранения Украины призвали не паниковать из-за слухов о холере. В ведомстве заявили, что в Украине достаточная база для того, чтобы предотвратить вспышку. К тому же до сих пор даже не фиксировали ни подтвержденных случаев холеры, ни подозрений.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.

Также в ведомстве добавили, что абсолютно все случаи, где можно было бы заподозрить холеру, проходят через систему центров контроля и профилактики болезней.

Кроме того, из поверхностных водоемов, мест рекреации, рек, водозабора регулярно отбираются образцы для обеспечения эпидемиологического наблюдения. Исследуется питьевая вода.

Вместе с тем в Минздраве призывают соблюдать базовые правила личной гигиены, использовать безопасную воду, тщательно обрабатывать пищу и т.п.

Напомним, слухи о холере в городских больницах стали распространяться в Одессе на прошлой неделе. Слухи появились на фоне сообщений о холере в другом приморском городе - Мариуполе. Ни в Одессе, ни в Мариуполе слухи не подтвердились.

Также ранее украинские врачи рассказали, как распознать холеру.