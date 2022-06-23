В пятницу, 24 июня, в южных, восточных, большинстве центральных регионов, а также в Сумской и Черниговской областях ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днем грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории - переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха +10-15 градусов, на юге Одесской области +18. В дневные часы +21-26, в Закарпатье до +29 градусов.

В Киеве завтра осадков не ожидается. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13-16, днем +24-26 градусов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.