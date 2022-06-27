В следующие несколько дней синоптики передают жаркую погоду до +35 градусов без осадков и советуют по возможности переждать её дома. Уже завтра, 28 июня, максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +28...+33, местами до +35 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко у себя в соцсетях.

"Кто не любит и плохо переживает жару – тому ближайшие два-три дня лучше где-то притаиться за зашторенными окнами, регулярно делать влажную уборку, лежать морской звездой на полу в ванной комнате (если можно поместиться), выбираться на улицу или рано утром, или после 18-19 часов", - пишет Диденко.

По ее информации, освежающих жару дождей вряд ли предвидится.

Впрочем, завтра вечером кратковременные дожди с грозами все же возможны в северных, восточных и центральных областях и локально - в Карпатах. В западных областях и в южной части Украины будет сухо на протяжении всего вторника.

"В Киеве сильная жара поселится в ближайшие дни, в среду включительно. Ожидается +30...+34 градуса! Ослабление жары придет как раз на завершающую неделю июня, 30 числа: в четверг температура воздуха снизится до +28...+29 градусов. Завтра в столице - преимущественно сухо, вечером есть вероятность кратковременного дождя и грозы", - пишет синоптик.

Поэтому Диденко еще раз напомнила: если есть возможность, в ближайшие дни нужно избегать длительного пребывания на солнце, прятаться всеми разумными способами от сверхвысокой температуры воздуха.

Станет легче дышать с четверга.

Ранее синоптик рассказала о погоде в Украине в воскресенье и понедельник - дожди, грозы и аномальная жара.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

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Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".