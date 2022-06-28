Синоптик Наталья Диденко рассказала, что сильная жара в Украине продлится еще два дня. А в четверг, 30 июня, она ослабнет.

Однако в западные области страны похолодание придет позже - только с субботы 2 июля.

"А пока, завтра, 29 июня, практически повсюду в Украине будет жарко. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +28...+33 градуса, в западных областях - жарче, +30...+35 градусов, чуть ниже - в Сумской, Харьковской и Луганской областях, +26...+29 градусов", - пишет Диденко.

Карта с сайта meteopost.com

Большую часть суток 29 июня ожидается сухая погода, уже вечером кратковременные дожди и грозы пройдут в северных областях Украины и кое-где в центральной части. В Киеве среда обещает жару до +30...+33 градусов.

"Небольшой дождь возможен в ближайшую ночь, а ливень с грозой также ожидается в Киеве завтра вечером. В дневные часы существенные осадки будут вряд ли", - пишет синоптик.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Ранее мы публиковали видео сильнейшей летней грозы в Украине.

Также мы рассказывали, что в Украине продолжается 35-градусная жара. Людям советуют не быть много на солнце.