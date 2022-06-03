Во многих городах Украины сегодня, 2 июня, бушевала сильная гроза.

Соответствующие видео публикуют очевидцы в соцсетях.

На кадрах можно заметить множественные электрические разряды, при этом небо подсвечивалось всеми оттенками синего и фиолетового цветов.

Напомним, по данным синоптиков, в июне в Украине будет больше дождей с грозами, кое-где будут сильные шквалы ветра и осадки в виде града. При этом будет и "аномальная" жара - это связано с тем, что средняя температура воздуха будет выше обычной.

Ранее мы публиковали прогноз погоды от Укргидрометцентра на июнь.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.