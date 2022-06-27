В понедельник, 27 июня, синоптики обещают жаркую погоду по всей Украине. Такой прогноз на сегодня дают синоптики Укргидрометцентра.

Для всех регионов обещают сухую погоду - переменная облачность без осадков.

Жарко сегодня на севере. В Сумах, Чернигове, Житомире днем столбики термометра покажут +31...+32.

В центре - Полтава, Черкассы, Кропивницкий, Винница - до +28...+31.

Жаркая погода и на западе. До +29 в Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах. Выше +30 сегодня во Львове, Ровно, Ужгороде, Луцке.

На востоке до +29...+30. В Запорожской области возможны небольшие осадки.

На юге - Одесса, Херсон, Николаев - до +29...+30. В Херсонской области возможны слабые осадки.

В Киеве днем воздух прогреется до +29...+31. Без осадков.

Синоптик Наталья Диденко пишет, что ветер сегодня восточный, умеренный, на юге и юго-востоке может быть временами сильным. Небольшие дожди пройдут только в Приазовье, Крыму и днем локальные в западных областях.

Для Киева понедельник, и практически вся новая неделя, обещает жаркую погоду.

Напомним, что на днях на территории Украины господствовал антициклон Фридо, который принес сухую и жаркую погоду.