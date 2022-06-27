До +32 и локальные дожди. Синоптики обещают жаркое начало недели
В понедельник, 27 июня, синоптики обещают жаркую погоду по всей Украине. Такой прогноз на сегодня дают синоптики Укргидрометцентра.
Для всех регионов обещают сухую погоду - переменная облачность без осадков.
Жарко сегодня на севере. В Сумах, Чернигове, Житомире днем столбики термометра покажут +31...+32.
В центре - Полтава, Черкассы, Кропивницкий, Винница - до +28...+31.
Жаркая погода и на западе. До +29 в Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах. Выше +30 сегодня во Львове, Ровно, Ужгороде, Луцке.
На востоке до +29...+30. В Запорожской области возможны небольшие осадки.
На юге - Одесса, Херсон, Николаев - до +29...+30. В Херсонской области возможны слабые осадки.
В Киеве днем воздух прогреется до +29...+31. Без осадков.
Синоптик Наталья Диденко пишет, что ветер сегодня восточный, умеренный, на юге и юго-востоке может быть временами сильным. Небольшие дожди пройдут только в Приазовье, Крыму и днем локальные в западных областях.
Для Киева понедельник, и практически вся новая неделя, обещает жаркую погоду.
Напомним, что на днях на территории Украины господствовал антициклон Фридо, который принес сухую и жаркую погоду.