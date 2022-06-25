В субботу, 25 июня, на севере Киева произошел масштабный пожар. Клубы черного дыма видны из Оболони и с Троещины. Пламя разгорается из-за сильного ветра.

Очевидцы сообщают, что горит двухэтажное здание СТО на Троещине. По их словам, внутри здания что-то взрывается.

На данный момент причины пожара выясняются. Фото и видео публикуют местные паблики.

Ранее мы писали, как в четверг, 23 июня, спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области. Пожар длился 108 часов. Из-за удара по нефтебазе и пожара погибли три человека, еще 14 - пострадали, 8 из них сейчас в больнице.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в захваченном противником Рубежном Луганской области от обстрелов загорелся элеватор. Местные жители приходили к нему с мешками, чтобы набрать зерна, поскольку с продуктами в городе дефицит.

Напомним, война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.