Правительство Великобритании 5 июля введет новые экономические, торговые и транспортные санкции в отношении Беларуси, поскольку режим Александра Лукашенко "продолжает активно способствовать незаконному вторжению Путина" в Украину.

Анонс введения ограничений размещен на сайте британского правительства.

Пакет распространяет некоторые принятые против России меры на Беларусь, включая запреты на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов. В частности, запрет включает:

экспорт товаров нефтепереработки;

экспорт компонентов передовых технологий, таких как используемые в квантовых вычислениях;

экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки;

импорт белорусского чугуна и стали.

Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса, запрещая большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

"Белорусский режим активно способствовал путинскому вторжению, позволив России использовать свою территорию, чтобы напасть на Украину. Лукашенко также открыто поддержал нарратив Кремля, утверждая, что Киев "провоцирует Россию", чтобы оправдать кровавое вторжение Путина", - отметила пресс-служба правительства.

Также она напомнила, что в отношении Беларуси уже ввели санкции, включая 35-процентное повышение тарифов на ряд товаров, санкции в отношении президента Лукашенко и высокопоставленных государственных чиновников.

Как писала "Страна", вчера Лукашенко открыто признал, что Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины.

Также мы сообщали, что полмесяца назад президент США Джо Байден продлил санкционный режим в отношении властей Беларуси.