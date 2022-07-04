Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сегодня впервые исключило лицо из списка кандидатов на санкции.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

"Лицо, ранее идентифицированное НАПК как кандидат на санкции и опубликованное на веб-сайте "Война&санкции", обратилось в НАПК с просьбой быть исключенным из списка. Из-за войны это лицо осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний России", - говорится в записи пресс-службы НАПК.

О ком идет речь, в агентстве не сообщают, но в НАПК заявили, что этот человек работал в компании, которая входит в Топ-10 крупнейших фирм по выручке в сфере энергетики.

"Она платит огромные суммы налогов в российский бюджет, чем фактически финансирует терроризм – убийства украинцев во время войны. Остальные 16 тысяч кандидатов, еще имеющих шанс не попасть под международные санкции, могут найти себя в списке на веб-сайте "Война&санкции", - сообщают в НАПК.

Для исключения из списка надо публично осудить вторжение России в Украину.

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