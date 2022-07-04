НАПК впервые исключило россиянина из списка кандидатов на санкции. Он осудил путинский режим
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сегодня впервые исключило лицо из списка кандидатов на санкции.
Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.
"Лицо, ранее идентифицированное НАПК как кандидат на санкции и опубликованное на веб-сайте "Война&санкции", обратилось в НАПК с просьбой быть исключенным из списка. Из-за войны это лицо осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний России", - говорится в записи пресс-службы НАПК.
О ком идет речь, в агентстве не сообщают, но в НАПК заявили, что этот человек работал в компании, которая входит в Топ-10 крупнейших фирм по выручке в сфере энергетики.
"Она платит огромные суммы налогов в российский бюджет, чем фактически финансирует терроризм – убийства украинцев во время войны. Остальные 16 тысяч кандидатов, еще имеющих шанс не попасть под международные санкции, могут найти себя в списке на веб-сайте "Война&санкции", - сообщают в НАПК.
Для исключения из списка надо публично осудить вторжение России в Украину.
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