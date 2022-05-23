Суд запретил НАПК перечислять бюджетные средства ОПЗЖ
Суд запретил Нацагентству по предотвращению коррупции перечислять бюджетные средства "ОПЗЖ".
Об этом сообщает Минюст.
Это решение Восьмой апелляционный админсуд принял как меру по обеспечению иска о запрете ОПЗЖ.
"Запрещено Национальному агентству по предотвращению коррупции осуществление перечисления бюджетных средств политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на выполнение ее уставной деятельности – до вступления решения в деле законной силы", - говорится в сообщении.
Напомним, что Минюст подал судебный иск о запрете в Украине "пророссийских" партий, в том числе и ОПЗЖ.
В ОПЗЖ назвали попыткой "рейдерского захвата" законопроект о запрете "пророссийских" партий.
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