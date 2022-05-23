Суд запретил Нацагентству по предотвращению коррупции перечислять бюджетные средства "ОПЗЖ".

Об этом сообщает Минюст.

Это решение Восьмой апелляционный админсуд принял как меру по обеспечению иска о запрете ОПЗЖ.

"Запрещено Национальному агентству по предотвращению коррупции осуществление перечисления бюджетных средств политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на выполнение ее уставной деятельности – до вступления решения в деле законной силы", - говорится в сообщении.

Напомним, что Минюст подал судебный иск о запрете в Украине "пророссийских" партий, в том числе и ОПЗЖ.

В ОПЗЖ назвали попыткой "рейдерского захвата" законопроект о запрете "пророссийских" партий.

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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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