Болгария и Россия оказались на грани разрыва дипломатических отношений. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о такой возможности из-за массовой высылки дипломатов РФ.

В свою очередь, премьер-министр Болгарии Кирил Петков, уходящий в отставку из-за вотума недоверия в парламенте, призвал Россию оставить открытыми дипломатические каналы между двумя странами и отозвать дипломатический ультиматум, пишет Reuters.

Болгария заявила во вторник, что высылает 70 российских дипломатических сотрудников из-за подозрений в шпионаже. Этот шаг стал крупнейшей высылкой российских дипломатов Софией за последние годы.

Однако в дипломатической ноте российское посольство предложило Софии отменить решение о высылке к полудню пятницы. В противном случае посольство заявило, что попросит Москву рассмотреть вопрос о полном прекращении дипотношений между странами.

Ранее "Страна" писала, что Болгария договорилась о поставках сжиженного газа из США. Причем по ценам, которые будут ниже, чем на российский газ.

Также мы сообщали о том, что София отказала Украине в поставках вооружения.