Болгария сняла вето, блокировавшее переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС
Парламент Болгарии снял вето, которое блокировало переговоры о членстве в Евросоюзе с Северной Македонией и Албанией.
Об этом сообщает сайт телеканалаSky News.
Этот шаг дает новую надежду на то, что ЕС сможет продолжить реализацию своих планов расширения на Западных Балканах, пишет издание.
Ранее Франция выступила с предложением разрешить этнический и культурный спор между Болгарией и Северной Македонией, который стал причиной вето. Согласно этому предложению, Северная Македония должна будет признать в своей конституции, что болгары являются одной из составных этнических групп страны.
Сегодня Северная Македония заявила, что необходимо прояснить несколько вопросов, прежде чем она согласится на сделку.
Ранее "Страна" писала, что в ЕС утвердили идею создания Европейского политического сообщества. Идея такого сообщества - делать государства "частью европейской семьи" без процедуры кандидатства. В тоже время, подчеркивается, что это сообщество не является альтернативой расширению ЕС.
Также мы рассказывали, что в новое Европейское политическое сообщество пригласят все страны Европы, кроме Беларуси и России.