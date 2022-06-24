Парламент Болгарии снял вето, которое блокировало переговоры о членстве в Евросоюзе с Северной Македонией и Албанией.

Об этом сообщает сайт телеканалаSky News.

Этот шаг дает новую надежду на то, что ЕС сможет продолжить реализацию своих планов расширения на Западных Балканах, пишет издание.

Ранее Франция выступила с предложением разрешить этнический и культурный спор между Болгарией и Северной Македонией, который стал причиной вето. Согласно этому предложению, Северная Македония должна будет признать в своей конституции, что болгары являются одной из составных этнических групп страны.

Сегодня Северная Македония заявила, что необходимо прояснить несколько вопросов, прежде чем она согласится на сделку.

Ранее "Страна" писала, что в ЕС утвердили идею создания Европейского политического сообщества. Идея такого сообщества - делать государства "частью европейской семьи" без процедуры кандидатства. В тоже время, подчеркивается, что это сообщество не является альтернативой расширению ЕС.

Также мы рассказывали, что в новое Европейское политическое сообщество пригласят все страны Европы, кроме Беларуси и России.