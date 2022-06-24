В будущем европейском политическом сообществе в ЕС планируют пригласить все страны Европы, исключаю Беларусь и России. В том числе пригласят и Украину.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрона по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Он сообщил, что в сообщество будут приглашены страны от Исландии до Украины.

"Расширение ЕС – это процесс, который из-за своего темпа и того, как много времени на него нужно, не позволяет решить все, что нам нужно в Европе. И мы хотим, чтобы этот новый подход привлек всех – от Украины до Исландии – к сотрудничеству по вопросам безопасности и обороны, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, экономической солидарности", - сказал Макрон.

Ранее он также сообщил, что первая встреча в таком формате пройдет в Чехии. Ее организуют в этом году, но не раньше осени.

Глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что европейское политическое сообщество задумывалось, как платформа для политического диалога и сотрудничества на равной основе. И что лучше всего, чтобы это был формат только лидеров.

Напомним, что Украина получила статус кандидата в члены ЕС на саммите в Брюсселе.

А также на нем решили выделить Украине 9 млрд евро финансовой помощи.