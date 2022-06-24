На саммите ЕС в Брюсселе утвердили идею создания "Европейского политического сообщества".

Об этом пишут европейские СМИ.

Идея такого сообщества - делать государства "частью европейской семьи" без процедуры кандидатства. В тоже время, подчеркивается, что это сообщество не является альтернативой расширению ЕС.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, первая встреча в формате "Европейского политического сообщества" пройдет в Чехии.

Ранее создание новой организации "Европейское политическое сообщество" обсудили послы стран ЕС.

Идею создания такого сообщества уже обсуждали публично и в Украине это энтузиазма не вызвало, поскольку есть подозрение, что членство в нем хотят предложить, как альтернативу вступлению в ЕС.

Напомним, что 24 июня в ЕС приняли решение выделить Украине 9 млрд евро финансовой помощи. Это кредиты сроком на 25 лет с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы.

Также мы писали, что на саммите ЕС 23 июня решили предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Правда, предстоит выполнить еще ряд условий.