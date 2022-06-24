Директор правительственного Офиса координации евроинтеграции Наталья Форсюк считает, что Украина вступит в Евросоюз не ранее 2029 года.

Такое мнение высказала она в эфире национального телемарафона.

"Раньше - маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам", - заявила Форсюк.

Фросюк уточнила, что переговоры о вступлении в Европейский Союз могут стартовать в начале 2023 года.

К слову, именно на это время многие эксперты и некоторые представители украинской власти намечают перемирие и переговоры с Россией.

Напомним, вчера Украина официально стала кандидатом в члены ЕС. Что этот статус дает, мы рассказывали в отдельном материале.

Мы писали, что Зеленский назвал предоставление Украине кандидатского статуса в ЕС уникальным и историческим моментом. Также он поздравил украинцев со статусом кандидата в Евросоюз.

Кроме того, сообщалось, что в Кабмине заявили о планах Украины выполнить условия для вступления в Европейский Союз до конца 2022 года.