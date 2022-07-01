Вице-премьер Болгарии и лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова в обращении к парламенту потребовала принять решение, в соответствии с которым глава МИД страны Теодора Генчовска должна отменить вердикт о выдворении сотрудников российского посольства.

"Глава МИД имеет право отменить это решение, кроме того, необходимо провести тщательное расследование относительно того, в отношении скольких человек имеются доказательства того, что они вели разведдеятельность, от них и надо потребовать, чтобы они уехали", - сказала Нинова.

"Так мы соблюдем международное право, сможем преодолеть огромную пропасть, к которой мы движемся, между русофильством и русофобией. Не из-за евроатлантизма или евразийства, а из-за одного-единственного - национальных интересов и перспектив болгарского народа", - добавила она.

Также она потребовала немедленно отправить в отставку председателя правительства Кирила Петкова, которому уже вынесен вотум недоверия.

Еще более радикальную позицию заняла партия "Возрождение", которая обратилась за оценкой действий Петкова в прокуратуру.

"Мы требуем проверить действия болгарского правительства, и в частности, его главы Кирила Петкова, поскольку пресса опубликовала его заявления о существовании трех докладов Государственной службы национальной безопасности, на основании которых было принято единоличное решение, а не решение Совета безопасности", - сообщил депутат от партии "Возрождение" Петар Петров.

Ранее российский посол в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что если решение о высылке дипломатов не будет отменено, РФ может отозвать всех сотрудников посольства. В свою очередь премьер-министр Болгарии Кирил Петков, уходящий в отставку из-за вотума недоверия в парламенте, призвал Россию оставить открытыми дипломатические каналы между двумя странами и отозвать дипломатический ультиматум.

Ранее "Страна" писала, что Болгария договорилась о поставках сжиженного газа из США. Причем по ценам, которые будут ниже, чем на российский газ.