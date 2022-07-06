В Госдуме РФ решили напомнить Штатам, что Аляска была российской, и намекнуть на ее возврат, если американцы начнут конфисковывать российские активы.

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее территории - Аляска.

Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать", - сказал Володин.

Напомним, США модернизируют свои вооруженные силы на Аляске, перебросив мобильное подразделение для боев в холоде.

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