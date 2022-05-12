Армия США готова обновить свои силы на Аляске, чтобы лучше подготовиться к будущим конфликтам в условиях холода. Ожидается, что Вашингтон заменит более крупную и хорошо оснащенную бригаду "Страйкер" в штате более мобильным пехотным подразделением, лучше приспособленным для боях в холоде.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на министра сухопутных войск США Кристин Вормут.

Вормут заявила, что в ближайшее время рассчитывает принять окончательное решение о смене войск на Аляске.

"Я думаю, что прямо сейчас цель армейских сил на Аляске гораздо больше связана с созданием формирования, способного работать в экстремально холодную погоду, которое можно было бы использовать в Европе или Индо-Тихоокеанском регионе. Мы пытаемся создать боеспособные силы в Арктике, которые смогут выжить и действовать в этой среде", - сказала Вормут Associated Press.

США уже давно рассматривают Арктику как место конкуренции с Россией и Китаем, особенно в связи с тем, что изменение климата приводит к повышению температуры и открывает морские пути на более длительные периоды времени. Но официальные лица признают, что США отстают от этих стран. Россия предприняла шаги по увеличению своего военного присутствия там, а Китай рассматривает этот регион как экономически ценный для судоходства и в плане природных ресурсов.

Согласно новому плану, боевая группа 1-й бригады "Страйкер" 25-й пехотной дивизии, базирующаяся сейчас на Аляске, будет преобразована в легкую пехотную бригаду. Вместе с боевой группой 4-й пехотной бригады эти два подразделения станут 11-й воздушно-десантной дивизией, базирующейся на Аляске. По словам Вормут, большие машины группы "Срайкер", которые несколько устарели, заменят другими, более подходящими для обледенелой и заснеженной местности.

Повышенное внимание к войне в холодную погоду включает проведение крупных учений для войск, базирующихся на Аляске, в их родном штате в погодных условиях, с которыми они столкнутся в бою в Арктике.

"Я думаю, действительно имеет смысл натренировать силы в арктических условиях, в которых они будут использоваться", - сказала Вормут.

При этом агентство отметило, что изменения начали обсуждать задолго до того, как напряженность в отношениях США и России возросла в связи с ситуацией в Украине.

В середине марта "Страна" писала, что США планируют усилить военное присутствие в Арктике.

Также мы писали, что Россия может разместить стратегические бомбардировщики на островах в Арктике.