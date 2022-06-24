Член комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Белик пригрозил Украине "исчезновением как государства" на фоне получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Его заявление цитирует телевидение Госдумы в телеграм-канале.

"Есть опыт ряда других стран, которые очень долгое время не могут туда вступить (в ЕС - Ред.), являясь кандидатами, поэтому через 10 лет утечет очень много воды и не факт, что государство Украина сохранится как таковое", - заявил он.

Напомним, ранее подобные заявления с российской стороны уже звучали. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выражал сомнение, что в Украине "будет с кем говорить" уже к августу этого лета.

После чего в Кремле не стали опровергать сомнения Медведева.

Также сообщалось, что в Госдуме РФ предложили отменить признание независимости Украины и еще двух стран.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.