Украинские аграрии предупреждают президента и правительство о серьезном кризисе, который ожидает сельское хозяйство.

В их обращении говорится о том, что при нынешних темпах экспорта урожая склады к 2023 году будут переполнены, а потому уже сейчас ставится вопрос о нецелесообразности посева под урожай в следующем году.

В результате до 10-15 миллионов гектаров полей на подконтрольной территории Украины могут быть не засеяны под урожай 2023 года.

"Это приведет к зарастанию полей сорняками, банкротству тысяч сельскохозяйственных предприятий и невыплате арендной платы за землю... В сельском хозяйстве занято около 2,7 млн населения Украины, из них 520 тысяч человек – наемные работники, большинство из которых могут потерять работу", – говорится в обращении.

Аграрии просят власть найти способы увеличения экспорта продовольствия, обеспечить прозрачность при распределении грузовых вагонов "Укрзализныци", отменить повышение расценок "Укрзализныци" на грузоперевозки на 70% и профинансировать осенне-полевые работы.

Напомним, Министерство инфраструктуры заявило, что поддержало предложение "Укрзализныци" повысить тарифы на все группы грузов. Они вырастут на 70%.

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