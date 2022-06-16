В Украине еще в начале войны прогнозировали бум плодоовощной консервации на этот сезон. Дескать, на фоне неопределенности и роста цен люди станут запасаться домашними заготовками.

И еще с мая ритейлеры фиксировали рост спроса на соль, сахар, уксус, во многом поясняя ажиотаж как раз подготовкой к сезону консервации.

Впрочем, подсчитав бюджет среднестатистической банки солений или варенья, многие хозяйки уже не уверены, что будут активно консервировать.

"Килограмм клубники 80 гривен, килограмм сахара 35 гривен. Получается, уже 115 гривен за литр варенья. Плюс сильно подорожали крышки: в прошлом году были по гривне за штуку, сейчас минимум по три. Банки вообще в продаже не везде есть, ценник за литровую - 14-15 гривен. То есть литр варенья с учетом тары обойдется около 140 гривен, слишком дорого", - говорит нам жительница Полтавской области Елена.

"Сейчас по консервации действительно много вопросов. Сырье, например, те же огурцы, в дефиците, цены зашкаливают. Основные поставки шли из Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас в полной или частичной оккупации. Огурцы из Запорожской области оккупанты выкупают по 2 гривни за килограмм, а в Украину они попадают по 60 гривен. Посчитайте еще подорожавшую соль, уксус, тару - соленья выходят золотыми", - добавил руководитель компании "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

По его словам, дорогой будет консервация не только для хозяек, но и для промышленной переработки плодоовощной продукции.

"Многие предприятия у нас вообще оказались в оккупации, многие сталкиваются с проблемами с сырьем, тарой, логистикой. Скорее всего, заготовки в этом году подорожают. Вполне возможно, что украинцы станут их меньше потреблять, заменив свежими овощами борщевой группы, если, конечно, они будут более-менее доступными по цене", - говорит Хорев.

Разбирались, почему домашние заготовки становятся золотыми.

Клубника по 80, огурцы по 60

О буме домашних заготовок в этом сезоне эксперты говорили еще с весны.

Эксперт проекта SURGe (инициатива "Сады победы", в рамках которой местные власти выделяли жителям огороды, а через международных партнёров шла поставка семян) Григорий Перерва рассказывал нам, что из-за войны и неопределенности люди начали сажать овощи буквально на каждом свободном клочке земли - как для потребления в свежем виде, так и под закрутки.

Планы по домашним заготовкам имели также те, кто огородов не сажал - люди рассчитывали купить овощи и ягоды на рынке и запастись на зиму консервацией.

Ажиотаж вокруг соли, сахара, уксуса, о котором мы писали, также во многом связан с сезоном домашней консервации.

На трехлитровую банку соленых огурцов нужно до 100 грамм соли и столько же уксуса, поэтому хозяйки и брали соль килограммами, а уксус - литрами.

Такая же ситуация с сахаром: на варенье нужно килограмм сахара на килограмм плодов, то есть стоит брать сахар мешками, оправдывались хозяйки.

Впрочем, сейчас, когда сезон заготовок уже стартует, многие подсчитали бюджет домашних солений и варенья и не скрывают шока. Получается, "военная" баночка варенья будет иметь практически такой же ценник, по которому прошлым летом можно было купить импортную консервацию.

Подорожали и стали проблемными практически все ингредиенты домашних заготовок - от сырья до тары.

"Возьмем, например, огурцы. Основные объемы традиционно шли с юга, в частности, из Херсонской и Запорожской областей. Сейчас в той же Запорожской области оккупанты скупают огурцы в 30 раз дешевле, чем они идут в регионы Украины - по 2 гривни. Наши потребители могут приобрести огурцы по 60 гривен за килограмм. Ну какая же может быть консервация за такие деньги! То же самое прогнозируется по томатам. С клубникой тоже проблемы: сейчас на опте она по 40-70 гривен за килограмм. Но мы прогнозируем снижение цен, так как сейчас установилась практически идеальная погода для дозревания ягод: достаточное количество солнца, но в то же время нет засухи. Поэтому должен быть неплохой урожай в западных и центральных регионах. Должна подешеветь также голубика. Варенья из нее, правда, не варят, но можно будет свежей вдоволь поесть. В прошлые годы эта ягода была дорогой: около 250 гривен за килограмм. Высокий ценник пояснялся ориентацией производителей на экспорт, который в этом году практически закрыт. По малине обвала цен не будет, так как на нее высокий спрос со стороны промышленной заморозки", - отметил Александр Хорев.

При этом он добавил, что реальные ценники может подкорректировать логистика, которая сильно подорожала. Не исключено, что она съест возможное удешевление ягод и еще больше накрутит цены на овощах.

"Не уверен, что в этом сезоне будет выгодно консервировать из покупного сырья", - говорит Хорев.

По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в этом сезоне увеличатся поставки в Украину импортных овощей, ягод и фруктов.

"Люди будут экспериментировать в том числе с консервацией такого сырья. И я уверен, что по итогам сезона мы услышим много историй от хозяек, как не получились соления из польских огурцов, потому что на самом деле есть разница в сортовых характеристиках", - говорит Дорошенко.

Соль по двойному ценнику, крышки - по тройному

Но кроме плодов для домашних заготовок нужны соль, сахар, уксус, крышки и банки. Все эти составляющие заметно подорожали за последние месяцы, а чтобы их купить, нужно побегать.

Скажем, если соль "Артемсоли" раньше стоила 6-10 гривен за килограмм, то импортная соль (в частности, турецкая) - около 20 гривен да килограмм. Но на самом деле ценники в магазинах в некоторых регионах доходят до 35-45 гривен за килограмм.

Сахар также подорожал с 20-25 до 30-40 гривен за килограмм.

Уксус, который еще недавно продавался по 10 гривен за литр, теперь стоит 20-27 гривен. И обычный спиртовой уксус есть не везде.

Еще одна проблема сейчас - банки и крышки. Обычные банки стоят от 6-7 гривен за пол-литровую емкость до 25 за трехлитровую. Но купить их не так просто. Несколько крупных стеклозаводов находятся в пострадавших Бучанском и Бородянском районах, производство полностью не восстановлено. Поэтому на рынке уже чувствуется дефицит тары, о котором говорят даже промышленные переработчики. Об этом, в частности, заявляют на Добровеличковском консервном заводе (Кировоградская область). На предприятии отметили, что на рынке можно найти банки небольшой емкости (их производят в западных областях), а с трехлитровыми проблема.

В рознице банки есть, но они подорожали на 15-20%. Банка с крышкой системы твист-офф (не нуждается в закрутке специальной машинкой) в интернет-магазине "Эпицентр" стоит 111 гривен. Понятно, что для массовой консервации такая тара вряд ли подойдет.

То же самое с крышками. В продаже они есть, но сильно подорожали: упаковка из 50 крышек стоит 150-170 гривен, тогда как прошлым летом хозяйки покупали крышки из расчета гривня за штуку. Рост цен поясняется тем, что на крышки идет импортная жесть, которая сильно подорожала из-за курса и логистики. Но понятно, что ценники растут еще и по причине сужения ассортимента - многие предприятия не работают.

Поэтому с учетом новых ценников стоимость заготовок выходит просто рекордной: варенье по 140-150 гривен и соленья по 90-100 гривен. Цена явно не для среднестатистического семейного бюджета.

"Подорожает и промышленная консервация. Многие заводы находятся возле сырьевой базы - в тех же Херсонской, Запорожской областях. Понятно, что в этом сезоне их продукция на столы украинцев вряд ли попадет. Для остальных резко подорожают сырье, тара, логистика. Скорее всего, консервация может стать деликатесом для украинцев, и они будут заменять ее свежими овощами борщевого набора: капустой, картошкой, морковью, свеклой. Если, конечно, урожай этих овощей будет достаточным", - говорит Хорев.

Впрочем, есть еще продукция из старых запасов (консервация хранится три года). Но и эти заготовки в магазинах уже подорожали на 10-15% и больше. Так, литровая банка консервированных огурцов "Нежин" стоит 109,9 гривен, пол-литровая банка белых грибов "Долина желаний" - больше 315 гривен, абрикосовый джем "Верес" - 110 гривен за банку 620 грамм и т.д.