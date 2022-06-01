Гречка по 90 гривен, которую украинцам обещали "с нового урожая" - уже на прилавках отечественных магазинов. Более того, в некоторых торговых точка ценники еще выше - по 100 и даже по 170 гривен за килограмм. Причем, гречневая крупа уже есть далеко не везде, поэтому люди берут по несколько пакетов даже по рекордным ценам.

"Тут сошлось сразу несколько факторов. Во-первых, гречки в остатках действительно не так много, а продукция нового урожая появится не раньше августа-сентября. Во-вторых, с марта на гречку в Украине ажиотажный спрос, который время от времени активизируется, как сейчас, к примеру. Поэтому на гречку можно ставить ценник и 300 гривен", — говорит глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. При этом, по его словам, проблем с другими крупами в стране нет.

Разбирались, почему гречка пропадает из магазинов и рекордно дорожает.

Ценник - до 170 гривен за килограмм

Мы уже писали о прогнозах по гречке. Крупе с нового урожая прочили ценник в 90 гривен за килограмм и дефицит. Как пояснял глава Международной ассоциации гречки Сергей Громовой, все дело в остановке импорта, в частности, из России, откуда Украина в последние годы завозила немалые объемы гречки. А своей гречихи, по его словам, мы вырастим меньше из-за войны и проблемной посевной. У многих хозяйств попросту не оказалось посевного материала в нужных объемах, и, пока подоспел импорт семян из Канады, временные сроки для полевых работ по гречихе уже закончились. Поэтому по поводу будущего урожая прогнозы самые мрачные.

На тот момент, то есть, неделю назад , гречневая крупа в некоторых украинских магазинах продавалась по 70 гривен, а "премиальные" виды (зеленая, пропаренная и др) - по 80-90. Но можно было найти крупу и по 45-50 гривен.

При этом руководитель департамента по коммуникациям сети "АТБ" Сергей Демченко говорил нам, что точечные перебои с поставками уже были.

"Нужно выяснять у производителей, могут ли они дать продукцию хотя бы в сыпучем виде, чтобы мы ее сами расфасовали", - отмечал Демченко.

Спустя всего лишь неделю гречка уже пропала из многих магазинов, а в других резко взлетела в цене. Причем, ценник уже выше прогнозного в 90 гривен - есть предложения по 100-110 гривен за килограмм.

К примеру, в интернет-магазинах "АТБ" и "Сильпо" гречки нет в наличии. На Rozetka ее предлагают по 92 гривны, в "Фоззи" - по 85 гривен за пакет в 500 грамм (то есть, килограмм - 170 гривен). В "Ашане" разброс цен на гречневую крупу - от 65 до 107 гривен за килограмм в зависимости от производителя, в "Новусе" - от 78 до 110 гривен за пачки в фасовке по 800 грамм (при этом по сети гречка есть в наличии не везде. К примеру, в магазине на выезде из Вышгорода в сторону Новых Петровец гречки нет. Как сказала нам продавец "Новуса", крупа "закончилась" и неизвестно когда будет). В "Эпицентре" упаковку гречки в 800 грамм можно купить за 74 гривны, в Varus килограммовая пачка стоит 90 гривен.

Причем, ситуация быстро меняется - люди разметают крупу - берут сразу по несколько упаковок. А новые партии появляются уже по более высоким ценам.

"Сейчас ситуация такова, что можно и в 300 гривен ценник поставить. Ажиотаж и паника делают свое дело, особенно на фоне ситуации с солью - заодно почему-то начали разбирать сахар и гречку.

Запасов гречки старого урожая в стране осталось не так много, учитывая, что крупа с марта пользуется повышенным спросом, а многие склады в регионах разрушены из-за военных действий. Точного баланса никто не знает. Но бизнес говорит, что на остатках крупы действительно мало. Импорта нет, и привезти фактически неоткуда. Ситуация начнет постепенно улучшаться только после того, как на рынок поступит продукция нового урожая, а это будет не ранее августа-сентября". — говорит Дорошенко.

Что будет с ценами дальше

Вопрос - что будет с ценами на гречку дальше.

Ведь как раз на крупу нового урожая прогнозировали повышенный спрос, дефицит и рост цен.

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ежегодно Украина потребляла около 117 тысяч тонн гречки, а производила около 95 тысяч тонн, то есть, была потребность в импорте. Но эти расчеты - исходя из населения в 40 млн, а так как многие украинцы выехали за границу, нынешние потребности могут оказаться ниже. При этом Пендзин не исключил, что могут быть попытки раскачать рынок, чтобы взвинтить цены (что, видимо, сейчас и происходит).

По словам Дорошенко, Россия и Казахстан для импорта закрыты, китайская гречка украинцам не подошла по вкусовым качествам, а переработкам - по калибру (она слишком мелкая), потому ее перестали возить.

"Можно поставлять из Европы, в частности, из Германии. Но там очень небольшие объемы и высокая цена", - говорит Дорошенко.

При этом, как говорит Дорошенко, многие небольшие фермерские хозяйства в этом сезоне, наоборот, отказались от культур, которые сложно будет экспортировать, и сосредоточились на тех, что можно будет продать на внутреннем рынке.

"То есть, вместо рапса и кукурузы многие посеяли гречку. Поэтому, как минимум, на начало сезона, можно ожидать снижения цен на крупу", - говорит Дорошенко.

По его словам, с другими крупами в Украине проблем пока нет, и цены на них так резко не растут. К примеру, перловка стоит 16-17 гривен за килограмм, ячневая - 25-26, пшеничная - 26-28, пшено - 40-41, манка - до 25 гривен, рис - 40-60 гривен за килограмм.

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