"Киндер Шоко-Бонс" и "Киндер Сюрприз Макси" отзывают из украинских супермаркетов. Причина - случаи заболевания сальмонеллой из-за шоколадных изделий "Киндер".

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Государственной потребительской службы в Киеве.

"Сообщение о вспышке пищевой инфекции, вызванной Salmonella Typhimurirum, обнаруженной в отдельной продукции компании Ferrero. ООО "ФЕРРЕРО УКРАИНА" проинформировало Госпродслужбу о добровольном отзыве избранных партий продукции Киндер Шоко-Бонс и Киндер Сюрприз Макси в Украине", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Мы рассказывали, что это касается не только Украины, в российском Роспотребнадзоре принимают меры по выявлению и выводу из оборота в России продукции Kinder. Также были сообщения о подобной проблемы в продукции, попавшей на полки в Беларуси и Израиле.

Также "Страна" публиковала пять советов от украинских медиков из Центра общественного здоровья о том, как уберечь себя и близких от острых пищевых отравлений.