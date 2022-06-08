В Украине новая волна продуктового ажиотажа. Мы уже писали, как украинцы на волне паники скупают соль, сахар и гречку. Теперь наметились новые дефицитные позиции: люди кинулись запасаться содой, уксусом, спичками. И во многих магазинах эти товары уже пропали из продажи и взлетают в цене.

Так, пачка соды, которая недавно стоила 10 гривен, на интернет-площадках сейчас выставляется уже за 35 гривен.

"Все идет по схеме соли: паника, закупки в невообразимых количествах, рост цен. Сейчас в список дефицитных попадают сода и уксус, но на самом деле рвануть может где угодно. Думаю, следующей будет луковая паника и рост цен на лук", - говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Впрочем, дело не только в панике и ажиотажном спросе. Например, сейчас действительно есть перебои с поставками той же соды, отмечает руководитель отдела коммуникаций сети АТБ Сергей Демченко. В АТБ сода, как сахар и соль, уже попала в список товаров, продажа которых идет с ограничениями - не больше двух пачек в руки.

Разбирались, куда пропали сода, уксус и спички.

Сода по тройной цене

Мы уже писали об ажиотажном спросе на соль и ее резком подорожании. Позже люди начали заодно скупать сахар и гречку.

По словам Сергея Демченко, именно проблема с солью стала толчком для запуска панических настроений на рынке. Украинцы делают запасы продуктов длительного хранения на всякий случай. С одной стороны, пока они не пропали из продажи, с другой - пока не подорожали.

В свежем топе покупательских предпочтений сода, уксус и спички. Спрос на них, как рассказывают продавцы, вырос в разы.

Впрочем, по каждому товару есть свои причины ажиотажа.

Скажем, с содой это уже не первая волна повышенного спроса. В начале войны ее тоже ринулись активно скупать, но затем ажиотаж пошел на спад. И вот сейчас возобновился с новой силой.

"Дело в том, что по соде Украина и раньше была зависимой от импорта (много поставляли в том числе из России). Теперь прежние остатки вымываются, идет смена поставщиков и логистики. Мы импортируем из Турции, но там цепочка доставки довольно длинная. Только пробки на нашей границе по 30-40 километров. Поэтому доставка не быстрая, возможен точечный дефицит продукции в магазине и рост цен за счет более дорогой логистики", - рассказал нам Демченко.

"Есть временное уменьшение поставок соды. Но мы над этим уже работаем", - отметила руководитель департамента по связям с общественностью сети "Эпицентр" Юлия Чудновская.

На интернет-площадках сода есть, но ценник втрое выше, чем раньше. Если несколько месяцев назад сода в пачках по 400 грамм продавалась в среднем по 10-12 гривен за пачку, то сейчас, скажем, на prom.ua, пачку весом 300 грамм предлагают за 39 гривен. Есть также сода в мешках по 25 килограммов по 70 гривен за килограмм.

Появилось много импортной продукции, но цены кусаются. Скажем, сода для выпечки Frontier (США) стоит почти 146 гривен за пачку. Польская сода в мешках по 25 килограммов продается по 1400 гривен (56 гривен за килограмм), но брать нужно оптом.

При этом, как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, ажиотаж вокруг соды непонятен.

"В быту ее не так много используют. Причем и в кулинарии, и в качестве чистящего средства есть заменители (в кулинарии это разрыхлители, которые из продажи не пропадали). То есть налицо раскручивание паники, чтобы заработать", - говорит он.

Под консервацию и на всякий случай

Что касается уксуса и спичек, то их украинцы тоже массово раскупают - многие берут ящиками. В итоге во многих магазинах этих товаров уже нет.

Ажиотаж с уксусом, по словам Демченко, связан с сезоном консервации. Люди под домашние заготовки запасаются обычным недорогим спиртовым уксусом, которого для тех же консервированных огурцов или томатов нужно довольно много. При этом, как говорит Юлия Чудновец, уменьшения поставок уксуса не было.

"Производителей уксуса в Украине достаточно, товар не дефицитный. Его исчезновение с магазинных полок - явление временное", - добавил Сергей Демченко.

Впрочем, некоторые продавцы уже пользуются ситуацией: на волне ажиотажа уксус подорожал на 15-20% и сейчас продается по 30-40 гривен за литровую бутылку.

"Люди скупают уксус, при этом непонятно, что они, собственно, будут консервировать. Ведь предложение овощей из-за временной оккупации Харсонщины и напряжённой военной ситуации на юге этим летом снизится. Нехватку компенсируют импортом, но по нему есть вопросы: далеко не все сорта тех же импортных огурцов подходят для домашних заготовок. Поэтому, думаю, по итогам сезона мы услышим много историй о консервации, которая не удалась", - говорит Дорошенко.

Что касается спичек, то с ними история вообще парадоксальная.

"Украинцы в мирное время мало пользовались спичками, в основном, зажигалками разных форматов. Почему вдруг вспомнили о спичках и начали их раскупать, неясно. Очень похоже на банальное раскачивание рынка, чтобы можно было на волне ажиотажа заработать еще и на спичках", - говорит Пендзин.

По словам Демченко, поставщиков спичек в Украине достаточно, но производители не рассчитывали на рост спроса, поэтому возникают точечные перебои.

Луку приготовиться?

"Сейчас может рвануть где угодно - фактически любой товар рискует стать дефицитным. Ведь люди уже присматриваются к торговым полкам и ждут, что же следующее пропадет из продажи. И пытаются сделать запасы. При этом понятно, что тотального дефицита любой продукции в Украине не будет - все можно заместить импортом, хоть и дороже. Но время от времени "ажиотажные" списки будут появляться", - считает Дорошенко.

По его мнению, следующим в список дефицитных рискует попасть лук.

"Большие объемы традиционно выращивались на юге. В этом сезоне поставки будут очень небольшими, поэтому может возникнуть ажиотажный спрос. Понятно, что будет импорт из Польши и Голландии, но люди, скорее всего, попытаются запастись отечественным луком, причем купить сразу несколько мешков, пока не подорожало. Что может спровоцировать рост цен", - подытожил Дорошенко.