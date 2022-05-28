Эксперты считают, что дефицит соли в магазинах Украины может затянуться из-за ажиотажного спроса.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"По соли на рынке нарастает ажиотаж, многие украинцы берут с запасом - килограммами. Есть случаи, когда покупают по 25-50 килограмм. Знаю, недавно жена одного бизнесмена, пока он приобретал авто за несколько миллионов гривен, купила мешок соли. Поэтому идет разгон цены, но не только. Если бы не было ажиотажа, поставщики быстро бы смогли насытить рынок импортной солью. Но теперь на это понадобится больше времени - ориентировочно до двух месяцев. И в этот период действительно могут быть перебои с поставками соли в магазины, товар станет пропадать с торговых полок, что еще больше накрутит ажиотаж и цены. Но зато потом соль будет в профиците, так как многие успеют запастись ею на годы вперед", — сказал Дорошенко.

Ранее мы писали о том, что впервые в Украине соль стала стоить дороже сахара. Соль стоит 325 гривен за мешок в 10 кило. Сахар на том же рынке - 255 грн за 10 кг. Соответствующие цены были зафиксированы на одном из рынков в Полтавской области.

Кроме того, мы сообщали, что в Соледаре, который сейчас недалеко от линии фронта, нанесли удар по предприятию "Артемсоль". Ещё в прошлом месяце из-за приближения боев оно остановилось, что вызвало дефицит соли в Украине, а теперь оно попало под обстрел. "Страна" разбиралась, как скажется остановка работы предприятия "Артемсоль" на поставках соли в украинские магазины.