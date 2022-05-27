Жители Днепра активно внедряют натуральный обмен дефицитных товаров. В частности, под одним из супермаркетов предприимчивый мужчина предлагал соль в обмен на дизтопливо. Увенчался ли его бизнес-проект успехом не известно. Но украинцы уже не удивляются такому подходу к решению вопроса.

Напомним, в магазинах Украины соль встречается все реже после того, как завод "Артемсоль" прекратил работу из-за войны. Также мы разбирались, что будет с солью в украинских супермаркетах после остановки "Артемсоли".

Как сообщалось, на украинских АЗС автогаз стал стоить более 40 грн за литр. А дефицит топлива на АЗС в Киеве стал причиной километровых очередей. Причем существенное подорожание горючего практически не влияет на длину очередей на заправках.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.