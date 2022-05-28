В супермаркетах сети "АТБ" ввели ограничения на продажу соли и сахара. Теперь не получится купить более 5 кг начавшего дорожать сахара в одни руки, а соли – не больше двух пачек.

По словам директора Всеукраинского благотворительного фонда "АТБ" Сергея Демченко, ограничения носят временный характер, пока ситуация с продовольственным ажиотажем и закупками не нормализуется, так как некоторые покупатели закупаются впрок или приобретают для перепродажи втридорога на волне паники.

Напомним, крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли "Артемсоль" не работает с апреля из-за боевых действий. Продукцию завода невозможно вывозить железными дорогами из-за постоянных обстрелов. Из-за остановки "Артемсоли" соль в Украину придется импортировать.

Предприятие расположено в городе Соледар Донецкой области, неподалеку от Бахмута, где сейчас ведутся жестокие бои.

Кроме того, вчера, 27 мая, российские войска нанесли ракетный удар по "Артемсоли". Большая часть производственных помещений разрушена.

Ранее мы писали о том, что будет с солью в украинских супермаркетах после остановки "Артемсоли".

Также "Страна" подробно разбиралась, почему в Украине начинается продуктовый ажиотаж.