Овощи и фрукты в Украине стали "золотыми". То и дело всплывают проблемные позиции, цены на которые бьют все рекорды.

К примеру, недавно в некоторых сетях молодой картофель продавали по 140 гривен за килограмм, ценники на молодой чеснок держатся на уровне 100-120 гривен за килограмм, лук в опте доходил до 40 гривен за килограмм, а в рознице - до 50-70 гривен. Вишня в этом году на 40% дороже, чем в прошлом.

Ситуация на рынке меняется и зависит от того, какие объемы поступают в продажу. Но в целом овощи и фрукты - очень дорогие. И это несмотря на сезонное увеличение предложения.

"В нынешнем сезоне мы будем зависимы от импорта, а некоторые позиции станут дефицитными. К примеру, могут быть проблемы по луку, моркови. Большой вопрос по бахчевым - херсонских арбузов и дынь не ожидается, турецкий импорт очень дорогой - за килограмм арбузов в рознице просят до 40 гривен, тогда как обычно в разгар сезона арбузы падали в цене до 5 гривен за килограмм", - говорит руководитель агентства "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

"Проблема в том, что фермерские хозяйства не посадили больше овощей, многие даже уменьшили площади. А сколько вырастят на частных огородах и какая там структура посевов никто не знает. В итоге, непонятно, что и почем станут продавать осенью. Но проблемы будут и с предложением, и с ценами", - добавил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Эксперты говорят, что ситуацией уже вовсю пользуются торговые сети - ценники на овощи в рознице зачастую едва ли не вдвое выше, чем на опте.

Разбирались, что происходит на плодоовощном рынке, и чего ждать по ценам.

Чеснок по 120, картофель - с двойной наценкой

Проблемы с овощами в Украине начались едва ли не с первых дней войны. Волнами шло подорожание то картофеля, то капусты, то свеклы. Это пояснялось разрывом логистических цепочек и блокировкой целых регионов, обеспечивающих страну овощами. К примеру, еще в марте из-за того, что многие хранилища картофеля находятся в Сумской области (где на тот момент шли боевые действия) резко подорожал картофель. Оккупация Херсонской области ударила по целому списку овощей - от моркови до лука.

По данным Госстата, в мае овощи в Укриане подорожали, оп сравнению с апрелем, на 5,4%, а, по сравнению с началом года - на рекордные 78,4%. За пять месяцев этого года рост цен, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составил 52%.

По фруктам ситуация аналогичная - подорожание за май на 11,5%, с начала года - на 63,4%.

Продукция нового урожая, которая сейчас активно поступает на рынок, ситуацию не сильно спасает - те же овощи остаются дорогими.

К примеру, молодой картофель зашел в розницу по заоблачным ценам - в некоторых сетях его продавали по 140 гривен за килограмм.(при этом израильский импорт продавали по 78 гривен).

Впрочем, по словам Хорева, на опте таких рекордных ценников не было. А на этой неделе из-за увеличения предложения оптовые цены на картофель упали на треть - до 12-18 гривен за килограмм. При этом в рознице до сих пор продают молодую картошку по 25-30 гривен. "Дорогой картофель в супермаркетах не выкупили - люди таких цен просто не тянут. Видел с сетях якобы акционный ценник по 24 гривны за килограмм. Но какая же это акция, если на опте картофель вдвое дешевле", - удивляется Хорев.

Молодой чеснок и сейчас продают дорого - по 90-120 гривен за килограмм.

На киевском рынке "Столичный" максимальная планка по чесноку и вовсе 140 гривен за килограмм.

"Проблема в том, что традиционно поставки этой продукции шли с юга, который сейчас частично заблокирован, плюс сильно усложнилась и подорожала логистика для импорта", - пояснил Хорев.

Есть дефицит также молодой моркови (которая обычно шла с Херсонской области). В итоге оптовые цены - порядка 22 гривен за килограмм, в рознице - до 30-40 гривен.

Молодой лук, ценники на который еще недавно доходили до 30-40 гривен в опте, пна этой неделе подешевел (оптовые предложения стартуют с 13-16 гривен), так как на рынке увеличилось предложение - начали собирать урожай в центральных и западных областях.

"То есть, по мере того, как появляются партии овощей из центральных и западных областей, рынок понемногу насыщается, и цены могут снижаться", - говорит Хорев.

При этом цены все равно намного выше, чем на эти же даты прошлого года. Скажем, ранняя свекла продается втрое дороже - по 30-40 гривен за килограмм.

Что касается ягод, то цены разные. Скажем, вишни в этом году на 40% дороже, чем в прошлом (от 40 гривен за килограмм), а вот малина продается сравнительно недорого - сезон стартовал с ценника в 50-70 гривен за килограмм.

"Надежда на импорт и огороды"

Впрочем, даже если и будет "сезонная передышка", то в целом ситуация на плодоовощном рынке останется сложной. По словам Александра Хорева, В этом году Украина по овощам будет сильно зависима от импорта.

"Могут отличаться разве что объемы этой зависимости. Скажем, если в июле будут проблемы с погодой, к примеру, засуха или сильные дожди, урожай овощей может снизиться до 30-40%, тогда, понятно, импорта нам понадобится еще больше. Но в целом нашу потребность в импорте уже учли в своих посевных планах даже европейские фермеры - посадили с расчетом на Украину. Наши же фермерские хозяйства практически не расширяли площади под овощами, хотя такой призыв со стороны властей был. Но включился трезвый расчет - при уровне технологий и более высокой урожайности овощей в Европе импорт может заходить к нам по более низкой цене, чем украинская продукция. Поэтому фермеры, сделавшие ставку на овощи, рискуют попасть в убытки", - пояснил Хорев.

При этом эксперт признает, что на сегодня нереально точно определить какие площади и под какие овощные культуры отвели аграрии.

"По данным опросов, фермерские хозяйства не расширяли площади под овощами. Но зато хорошо отсеялись частники на огородах - люди массово садили картошку, морковь, свеклу и др. При этом, понятно, по структуре посевов (и, соотвественно, урожая) информации тоже нет. Только осенью мы сможем увидеть, что и почем будут продавать", - добавил Олег Пендзин.

Непонятно не только с предложением, но и со спросом на овощи, так как многие украинцы выехали в Европу, а многие сокращают долю подорожавших "витаминов" в своем меню. То есть, нет даже приблизительного баланса плодоовощного рынка.

Дефицитный лук и арбузы по рекордной цене

При этом эксперты уже сейчас называют несколько позиций, которые будут дефицитными и дорогими.

Это, в частности, лук. Традиционно самые большие объемы выращивались в Херсонской области. Херсонщина снабжала луком остальные регионы. "В этом году уже даже деокупация Херсонской области ничего не решит, так как многие специализированные хозяйства просто не сеяли лук - культура требует немалых инвестиций, а с учетом непонятных перспектив по реализации фермеры предпочли просто "пропустить" сезон", - рассказал нам Хорев. Примерно на 15-20% сократили площади под луком и многие хозяйства Одесской, Николаевской областей.

По словам Пендзина, даже в прошлые годы лука в Украине не всегда хватало, и шел импорт, к примеру, из Туркмении. В этом году с учетом "херсонского фактора" дефицит лука может быть просто огромным. Понятно, что будет импорт из Польши и Нидерландов, но вот по каким ценникам украинцы в итоге смогут купить лук - вопрос открытый.

"Многое зависит от таможенной политики. Пошлины на импорт в Украине недавно вернули, но будут ли налоги на овощи - пока неясно (Кабмин сможет решать этот вопрос самостоятельно - Ред.)", - отмечает Хорев.

Также возможен дефицит моркови, большие объемы которой также традиционно выращиваются на юге. Но, как говорит Хорев, недостающие объемы можно перекрыть импортом из Польши. Так что, нехватка и рост цен, если и будут, то меньше, чем в случае с луком.

По словам Хорева, украинцы в этом году не смогут вдоволь наестся недорогих арбузов и дынь.

"Из-за оккупации Херсонщины местной бахчи и барж с арбузами в Украине не будет. Потребности рынка станут закрывать импортом. Уже сейчас есть в продаже турецкий арбузы, но цены очень высокие - 40 гривен за килограмм. При этом импортеры берут их неохотно, так как сильно подорожала логистика - если в прошлом году доставка фуры арбузов стоила 3,5 тысячи евро, то в этом - порядка 7 тысяч. В июле рассчитываем на импорт румынской бахчи, цены на которую будут ниже, чем на турецкую - около 20 гривен за килограмм. Но однозначно арбузов по 5-7 гривен в Украине в этом году не будет", - подытожил Хорев.

В целом ожидания по дефициту и проблемная логистика привели к тому, что разброс цен на одни и те же позиции по регионам и даже по разным торговым точкам - очень разные.

К примеру, на рынке "Столичный" перец "Билозирка" продают по 40-60 гривен за килограмм, а в "Новусе" - по 90 гривен.

Эксперты говорят, что все зависит от того, где закупаются ритейлеры и во сколько по итогу им обходится доставка. С учетом рисков торговцы пытаются выжать из плодоовощной продукции по максимуму, поэтому ставят завышенные ценники в расчете на то, что быстро отобьют вложения, а остальную продукцию продадут "по акциям".

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