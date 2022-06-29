В Испании потребительские цены в июне подскочили на 10,2% в годовом выражении, а в предыдущем месяце их рост составил 8,7%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического управления, сообщает "Интерфакс-Украина".

Результат превзошел прогнозы аналитиков. Средние ожидания экспертов составляли, опрошенных FactSet 9,2%. Однако рост цен оказался рекордным с апреля 1985 года.

Месячная инфляция в стране в июне составила 1,8% против 0,7% в мае. Ее ускорение связывают с ростом цен на топливо, продукты и безалкогольные напитки.

Без учета продовольствия и энергоносителей потребительские цены в Испании подскочили на 5,5% после подъема на 4,9% в мае.

Напомним, Байден объяснил рекордное повышение цен в США на продукты и бензин "путинским налогом".

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