В странах Запада этим летом наблюдается нехватка ряда продуктов, в частности, пива, попкорна, лука и салями.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, такая ситуация сложилась из-за сбоев в цепочках поставок.



"За последние несколько месяцев многие случайные продукты стали необычайно дорогими или труднодоступными. Это касается, например, салата латук в Австралии, лука и салями в Японии и даже бутилированного пива в Германии, что заставляет бизнес искать альтернативы, чтобы накормить клиентов. Проблема обычно заключается не в отсутствии продуктов, а в большей степени с растянутой системой глобальной цепочки поставок. Это вихрь факторов: от неблагоприятной погоды и пандемии до геополитической напряженности и восстановления спроса", - говорится в сообщении Bloomberg.

Агентство пишет о том, что в Германии не хватает стеклянных бутылок, в том числе из-за войны в поставляющей в ФРГ стекло Украине.

"Нехватка попкорна в США также стала источником беспокойства для кинозрителей. Фермеры могут перейти с кукурузы на более прибыльные культуры", - говорится в статье.

В Bloomberg поясняют, что в Австралии одна из сетей быстрого питания заменила латук в бургерах на капусту, а в Великобритании McDonald’s был вынужден ограничить использование помидоров из-за высоких затрат на отопление теплиц.

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