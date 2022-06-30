Президент США Джо Байден прокомментировал критическую ситуацию в американской экономике, возложив ответственность за все беды на Россию.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами на пресс-конференции по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО 30 июня.

"Причина роста цен на бензин - это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования продовольственного кризиса - Россия", - повторил несколько раз Байден название страны.

В конце выступления Байден так спешил удалиться с пресс-конференции, что чуть не перепутал, где выход.

"Я удаляюсь, всем большое спасибо. В какую сторону идти? Туда?" - показал он пальцем направо, но затем развернулся и неторопливо ушел налево.

Ранее "Страна" рассказывала, как на той же пресс-конференции Байден оговорился при представлении нового будущего члена НАТО. Вместо Швеции американский лидер назвал Швейцарию, правда, тут же исправил свою ошибку.

А в мае Байден тоже оговорился, перепутав, куда США передавали свои противотанковые комплексы Javelin, и заявив, что поставки шли в Россию.

"Прежде чем Россия атаковала, мы убедились, что у России есть Javelin и другие системы для укрепления их обороны, чтобы Украина была готова", - сказал тогда глава Белого дома.