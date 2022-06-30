Президент США Джо Байден оговорился при представлении нового будущего члена НАТО. Вместо Швеции американский лидер назвал Швейцарию, правда, тут же исправил свою ошибку.

"Глава Швейцарии... Боже мой, я разволоновался из-за расширения НАТО. Швеции!" - сказал хозяин Белого дома в ходе общения с журналистами на пресс-конференции по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО 30 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что в мае Байден тоже оговорился, перепутав, куда США передавали противотанковые комплексы Javelin, и заявив, что поставки шли в Россию. Он допустил ляп во время визита на завод в штате Алабама, где производят ПТРК для Украины и где выступил с речью.

"Прежде чем Россия атаковала, мы убедились, что у России есть Javelin и другие системы для укрепления их обороны, чтобы Украина была готова", - сказал тогда глава Белого дома.

А в феврале Байден перепутал Афганистан с Украиной и Ираком. Он рассказывал журналисту о том, почему решение о выводе американских войск из Афганистана было, на его взгляд, правильным, и дважды оговорился.

"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", - произнес Байден.