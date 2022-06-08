Президент США Джо Байден снова споткнулся на трапе самолета, который вылетал из Вашингтона. Глава Белого дома летел на Саммит Америк, проходящий в Лос-Анджелесе.

Видео очередного казуса с президентом Штатов показали телеканалы и опубликовали соцсети.

На кадрах видно, как Байден уверенно поднимается по трапу, но в какой-то момент спотыкается и чуть не падает. Тем не менее ему удалось устоять на ногах и благополучно завершить подъем на борт самолета.

Ранее "Страна" рассказывала, что Байден несколько раз споткнулся и в конце концов упал на ступеньках трапа. Инцидент произошел в марте прошлого года, когда глава Белого дома поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в Атланту.

А в конце мая уже этого года во время выступления на заводе Samsung в Пхентхэке (Южная Корея) Байден обратился к своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю, назвав имя бывшего президента страны Мун Чжэ Ина, но сразу исправил ошибку.

Мы подробно разбирались, почему президент США Байден упал на трапе самолета, забывает слова, путает имена и что у него на самом деле со здоровьем.