В Украине - "стекольный кризис". В ходе военных действий в стране повреждены десятки тысячи зданий, многие дома, которые разрушены частично, люди пытаются восстанавливать - меняют окна, двери, чинят крыши и т.д.

Из-за этого резко вырос спрос на оконные системы и стекло, ведь именно окна оказались самой хрупкой частью строений, и "посыпались" в первую очередь.

"Окна уже подорожали на 10-15%. Причем большинство производителей сейчас работают на старых остатках. В течение месяца-двух возможен дефицит и повышения цен на оконные системы и стекло еще на 30% и больше", - говорит нам руководитель Ассоциации оконных систем и сопутствующих материалов Сергей Доротич. Оконное стекло и вовсе подорожало в разы - ценники доходят до 1500 гривен за квадрат, а на окно нужно, минимум, два квадратных метра.

Разбирались, почему стекло в Украине становится "золотым".

Окна подорожали на 15%, стекло - в разы

Кризис в стекольной отрасли начался еще до войны. В ассоциации "Стекло Украины" заявляли, что из-за резкого удорожания газа многие стекольные предприятия снизили объемы производства, а их продукция стала неконкурентной. Речь тогда шла обо всех изделиях из стекла, начиная с тары и заканчивая строительными стеклами.

Но последних и до войны в Украине производили мало - основные объемы импортировали из Беларуси и России (также была распространенной схема отгрузки украинского песка на переработку в Беларусь). Ежегодно Украина закупала в РФ и Беларуси порядка 350 тысяч тонн стекла.

Война нанесла по стекольной отрасли новый удар - многие предприятия были разрушены. "В ходе военных действий пострадали также производственные площадки, где изготавливались оконные системы", - добавил Доротич.

"Понятно, что с началом войны импорт из России и Беларуси остановился. Встал вопрос поиска новых источников поставки. В теории можно было бы завозить продукцию из Китая, где более-менее приемлемые цены. Но это - только морская доставка, а порты сейчас заблокированы. Изучаем вопрос импорта через польские порты и порты других стран ЕС. Также можно завозить стекло из Европы, но оно там дороже, минимум, на 30% и это без учета возросшей в цене логистики. Небольшие поставки из Европы уже идут, в основном, задействован автомобильный транспорт. Было бы дешевле и оперативнее, если бы удалось перебросить эти грузы на железную дорогу. Но для "Укрзализныци" наши объемы неинтересны - они не готовы работать со сравнительно небольшими объемами (даже вагон стекла считается солидным грузом для оконной компании среднего размера)", - рассказывает Доротич.

Отметим, что многие продавцы, которые анонсировали доставку просят за стекло 300-350 гривен за квадратный метр и больше - ценники доходят до 1-1,5 тысячи за квадрат. Тогда как до войны средняя по рынку цена стартовала со 120-170 гривен.

При этом даже по повышенным ценам стекло можно купить не всегда - многие фирмы берутся выполнять заказ только в течение месяца. Если срочно - будет еще дороже. К примеру, на prom.ua оконное стекло толщиной 4 миллиметра с порезкой под размер заказчика и отправкой "Новой почтой" в течение двух дней предлагают по 674 гривны за квадратный метр. Стекло толщиной 6 миллиметров стоит уже больше тысячи гривен за квадрат, а 8-миллиметровое — порядка 1550 гривен.

Впрочем, на этой же площадке есть предложения турецкого оконного стекла толщиной 4 миллиметра по цене 270 гривен за квадрат, но только оптом - от тысячи квадратных метров и на условиях самовывоза из Одессы. При этом на стандартное одностворчатое окно нужно не менее 2 квадратных метров стекла, а на двухстворчатое - 3 квадрата.

То есть, перестеклить окно хорошим стеклом обойдется до 4-6 тысяч гривен. А если в доме выбито несколько окон, сумма, понятно, будет намного выше.

Есть объявления о продаже б/у оконных стекол толщиной от 2 до 6 миллиметров по цене от 40 гривен за квадрат, но на данный момент все они неактивны. В целом много объявлений по продаже стекол по 200 - 400 гривен с пометкой "недоступны", то есть товар уже закончился.

"Стекла осталось на месяц-два"

По словам Доротича, сейчас оконные фирмы работают в основном еще на старых запасах, поэтому в среднем по рынку готовые окна подорожали на 10-15%.

"Производители оконных систем не испытывают дефицита профилей, но вот стекло по "довоенной" цене на складах уже заканчивается. Из РФ и Беларуси дешевого стекла больше не будет. Поэтому цены растут и еще будут расти", - сказали нам и во Всеукраинском объединении производителей стройматериалов.

Впрочем, Доротич говорит, что уже начинаются проблемы и с оконными профилями. "Рамы есть, самые простые профили тоже, но ассортимент постепенно сужается, если речь заходит о более сложных системах, где нужны европейские комплектующие, то их сейчас могут предложить далеко не все производители. За счет логистики и профили, и комплектующие тоже дорожают. Поэтому, к сожалению, хороших новостей для потребителей нет - окна будут расти в цене", - отметил Доротич.

Между тем спрос на стекла и окна растет. По оценкам экспертов, сейчас потребности в стекле в Украине выросли, минимум, втрое, и составляют порядка 300-400 тысяч квадратных метров в месяц. И потребности с каждым днем растут.

"Если не удастся оперативно наладить поставки стекла в нужных объемах, уже через месяц-два не исключен его дефицит", - говорит Доротич.