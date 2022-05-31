"Страна" нашла мужчину, который спас из горящего музея в Иванкове Киевской области картины всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Героем оказался сторож музея Анатолий Харитонов, живущий рядом с этим зданием. Он первым увидел, что начался пожар, и сразу побежал спасать картины. Ему на помощь пришли еще двое мужчин, а затем и другие соседи.

"Попал сюда снаряд, на самый верх. И начало гореть. Пожарных вызвать нельзя было, потому что тут уже россияне были. Ну, решили спасать [картины]. Вытянули решетки, выбили окно и спасали. Мы втроем залезли внутрь, а потом люди прибежали, соседи. Мы им подавали картины через окна, а они быстренько носили. Музей быстро сгорел", - рассказал "Стране" Харитонов.

Таким образом, по его словам, удалось спасти из огня 14 картин Марии Примаченко - всю коллекцию, которая хранилась в музее.

Картины других авторов, находящиеся в другом зале, вытащить не удалось.

"В большой зал нельзя было зайти, там уже падал потолок, все падало", - объяснил Харитонов.

Ранее "Страна" общалась с начальником отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Иванковского сельсовета Надеждой Бирюк о том, как спасали работы Примаченко и где они сейчас.

Также мы рассказывали о планах отстроить музей.