Во время войны разрушается не только инфраструктура, но культурные объекты.

В ходе боев в Иванкове (поселок в Киевской области) был разрушен музей, где хранились работы всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко. Она — классик современной украинской народной живописи, создала сотни художественных работ, которые сегодня оцениваются в десятки и даже сотни тысяч долларов.

Мария Примаченко за работой над картиной

На второй день войны, 25 февраля, в музей попал снаряд, из-за чего возник пожар. Здание очень быстро выгорело дотла. Однако стараниями небезразличных местных жителей и сторожа музея из огня удалось спасти 14 ценных картин Марии Примаченко.

Правда, с того дня картины никто не видел. Руководитель музея говорит, что они спрятаны в надежном месте, никому их не показывает и даже отказывается отдавать их Министерству культуры.

"Страна" поговорила с начальником отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Иванковского сельсовета Надеждой Бирюк о том, как спасали работы Примаченко, где они сейчас, как и когда отстроят музей и почему место, где сейчас находятся картины, она держит в секрете.

— Как вы узнали о том, что музей с картинами Примаченко уничтожен?

— Все произошло 25 февраля, около 11 утра. На тот момент мы с семьей сидели в погребе — там мобильной связи не было и я не знала, что в музее пожар. Когда ситуация с обстрелами стала немного спокойнее, я вышла на улицу, мне позвонили и сказали: "Горит музей". Мой племянник вызывал ГСЧС, но они к нам не приехали — Иванков уже был в оккупации с первого дня войны. Кругом стреляли, российские пулемётчики патрулировали улицы. Ожесточённые бои шли возле Иванковского моста, а по окружной двигалась российская техника. Я начала собираться и на ходу писать главе поселкового совета, что горит наш музей. Мы все вместе прибежали к нему. К тому моменту уже успели спасти из горящего здания картины Марии Примаченко.

— Кто и как спасал картины?

— Наш сторож, который живет рядом, и двое мужчин: спортивный тренер и один молодой человек, которые были в парке возле музея в тот момент. Во время пожара они втроём залезли в музей и выносили картины, которые можно было спасти. А когда я пришла, работы уже были выставлены на улице, зайти в музей было невозможно. Дерево горело очень быстро.

— А как им удалось достать картины? Ведь здание было охвачено пожаром.

— Мужчины выбили окно, залезли в ту комнату, которая еще не загорелась, и забрали работы Примаченко. Они стояли внутри и через окно передавали картины на улицу.

То самое окно, через которое удалось достать картины Марии Примаченко из горящего музея. Фото: Анастасия Товт, "Страна"

— Сколько работ Примаченко удалось спасти?

— Все, которые были в музее — 14. Работы других художников, в числе которых Анна Игнатюк, нам, к сожалению, не удалось сохранить.

— Почему экспонаты не вывезли из музея и не спрятали заранее?

— Ещё до этих событий я подавала данные управлению культуры об экспонатах, которые нужно будет эвакуировать картины, если начнётся война. Но ни накануне, ни когда уже вторглись россияне, нам не поступило от Минкульта никаких указаний, что делать.

Буквально за день до пожара у меня было какое-то предчувствие. Думала: может, спрятать картины? А с другой стороны, куда прятать-то? Некуда! Нет никакого безопасного места во всей стране, кругом война! Снаряд может попасть в любое помещение. Так что мы решили картины Марии Примаченко просто снять со стены и перенести в кадуб (старинная большая деревянная бочка - Ред.) в другом зале. Другие картины так и остались висеть. Они сгорели полностью. Снаряд угодил в крышу — как раз в тот зал, где раньше были работы Примаченко.

Я потом часто вспоминала тот момент накануне пожара. Страшно подумать: если бы картины Примаченко в то время висели на стене, то сгорели бы вместе с другими работами.

Надежда Бирюк руководит музеем в Иванкове, где хранились картины Марии Примаченко. Фото: Анастасия Товт, "Страна"

— Коллекция картин Примаченко находилась в вашем музее постоянно или это была временная выставка?

— В 1977 году в Иванково открыли Дом культуры и местная власть закупила у Марии Примаченко картины — она жила недалеко отсюда (в селе Болотня - Ред.). Ее работы все время экспонировались в нашем Доме культуры. При жизни она уже была достаточно известна: к ней приезжали послы из Америки и Чехии и других стран. Она в последние годы жизни была больна, в основном встречала гостей, лежа на кровати, и рисовала тоже лежа - уже не на холстах, а на обычных альбомных листах. Встречая гостей, она доставала из-под кровати картины и раздаривала их: вот это — тебе подарок, вот это — тебе... А в 2005 году произошли первые кражи картин.

— Из вашего музея воровали картины Примаченко?

— Да, кто-то вынес несколько работ. Здание было старое, сигнализации и камер видеонаблюдения не было. На протяжении 15 лет было открыто уголовное производство, но работы Примаченко никто не искал. После этой кражи я спрятала все оставшиеся картины Примаченко — они хранились в надежном месте 13 лет. Только в 2018 году, когда музей достроили, поставили там сигнализацию, я повесила оставшиеся картины. Они провисели там всего четыре года. И с 25 февраля, когда их спасли из огня, на протяжении всех 36 дней оккупации Иванкова мы прятали картины, чтобы россияне их не нашли и не забрали.

Разрушенный музей в Иванкове, где хранились картины Марии Примаченко. Фото: Анастасия Товт, "Страна"

— Как вы считаете, россияне целенаправленно целились в музей или попадание было случайностью?

— Я думаю, россияне это сделали намеренно. Потому что один снаряд не долетел и упал на стадион возле реки, второй — справа от музея, а третий — попал прямо в комнату с картинами Марии Примоччено. Какое, все-таки, счастье, что мы их успели спрятать в другом зале. Мне кажется, у них была цель уничтожить музей. Просто в Иванкове не было военных объектов. Нашей гордостью и историей был музей, а они захотели нашу историю уничтожить. Самое ценное, что там было – это картины Примаченко и тканевые работы Анны Верес.

— В какую стоимость оцениваются сохранившиеся картины Примаченко?

— Их балансовая стоимость очень низкая, коммерчески ее работы никогда не оценивали. Да и к тому же, у нас нет оценщика. Когда-то некоторые картины Примаченко продавала. Многие просто раздаривала. Сейчас, конечно, ее картины стоят гораздо дороже. Благотворительный фонд Сергея Притулы недавно продал одну из ее картин за 500 тысяч долларов на аукционе. Но здесь речь больше не про деньги, а про культурное достояние. Картины Примаченко для Иванкова — как оберег.

— Что вы имеете в виду?

— Во время Чернобыльской катастрофы, когда Примаченко ещё была жива, радиоактивное облако прошло мимо Иванкова. Представьте себе это облако в форме штанов: оно накрыло все соседние территории справа и слева от нас, а Иванков оказался посередине и гораздо меньше пострадал от радиации. Теперь в нашей стране война — мы видим, что произошло неподалёку от нас, в Буче и Бородянке. А в Иванкове почти все уцелело. Нас будто оберегает Мария Примаченко. Я верю в это.

Картина Марии Примаченко "Квіти виросли коло четвертого блока" была продана на благотворительном аукционе за 500 тысяч долларов

— Что вам удалось спасти из музея, помимо картин Примаченко?

— Мы сохранили давние украинские рушники, бронзовые статуэтки, некоторые экспонаты декоративно-прикладного искусства. Из картин — только работы Примаченко.

— Есть ли у вас планы по восстановлению музея?

— Буквально вчера мне позвонил очень состоятельный в Украине человек, и сказал, что долго искал мой номер телефона и готов с нуля отстроить музей Примаченко. Я не хочу говорить, кто это. Про себя я подумала: "Ну, что такое наш Иванков для этого человека?". Ведь наш музей существовал на общественных началах, он даже не имел статуса национального или городского – это не Мелитопольский, Киевский или Мариупольский музей. Но благодаря журналистам и людям, которые к нам приезжают, рассказывают о нас, нас наконец услышали и захотели помочь. Я даже прослезилась после этого звонка.

— Сколько денег этот таинственный меценат готов вложить в строительство музея?

— Я не спрашивала. Но сказал, отстроит музей с нуля.

— Где сейчас спасённые картины Примаченко?

— Не скажу. Их здесь уже нет. Они хранятся в другом, надежном месте.

— Почему вы не хотите их показать общественности?

— Мы не будем их показывать вообще никому. Как минимум, до восстановления музея в Иванкове. Дело в том, что Россия отслеживает, что они ещё не успели украсть у нас или разрушить. Я переживаю за картины. Оккупанты думали, что уничтожили их.

Разрушенный музей в Иванкове. В этот зал попал российский снаряд - как раз туда, где хранились картины Марии Примаченко. Фото: Анастасия Товт, "Страна"

— Есть ли в Украине другие музеи, где хранятся картины Примаченко?

— Да.

— Правильно ли я понимаю, что ни вам, ни другим музеям не поступали инструкции от Министерства культуры о том, что делать с предметами искусства в случае активных боевых действий?

— Нет. Более того, сейчас Минкульт хочет забрать у нас работы Примаченко, до этого они хотели вывезти их в другой музей. А кто гарантирует, что оккупанты не обстреляют и другой музей? Нет, я никому картины не отдам. Тем более, хранятся они в хороших условиях.

— А кто отвечает за сохранность картин Примаченко? Можете ли вы гарантировать, что они содержатся в надлежащих условиях и не испортятся к моменту, когда вы будете готовы их выставить?

— Сейчас работы Примаченко надежно охраняются и будут сохранены в должном состоянии, пока не восстановят музей. Главное, чтобы не было второго вторжения России, чего мы в Иванкове очень опасаемся. Это одна из причин, почему я не говорю, где сейчас картины. У россиян ведь цель — не только захватить нас, но и стереть нашу культуру, нашу память. Но то, как спасли картины Примаченко, доказывает, что наша культура – как Феникс: всегда возродится из огня.