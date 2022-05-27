В ближайшее время в Иванкове (Киевская область) могут отстроить уничтоженный обстрелами музей, в котором хранились работы всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Об этом "Стране" сообщила начальник отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Иванковского сельсовета Надежда Бирюк.

По ее словам, восстановить музей с нуля предложил известный в Украине олигарх. Однако называть имя мецената Бирюк отказалась.

"Сегодня мне позвонил очень состоятельный в Украине человек, можно сказать, олигарх. Он сказал, что готов с нуля отстроить наш музей. Я не хочу говорить, кто это, и он попросил не разглашать его имя", - сообщила "Стране" Бирюк.

Она уточнила, что ремонтные работы в музее могут начаться уже в ближайшие дни. В данный момент Надежда Бирюк занимается поиском строителей, которые возьмутся за отстройку здания.

Все расходы возьмёт на себя таинственный меценат.

"Сколько денег он готов вложить, я не спрашивала. Сказал, отстроит с нуля", - уточнила Бирюк.

В конце февраля "Страна" сообщала, что в пгт Иванков обстрелами уничтожен историко-краеведческий музей, где хранились работы художницы Марии Примаченко. По данным директора Вышгородского историко-культурного заповедника, было утрачено более 20 работ художницы.

Позже стало известно, что часть картин художницы, которые находились в музее в Иванкове под Киевом, удалось спасти.