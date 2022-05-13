Стало известно, какие древние амфоры нашла одесская территориальная оборона во время рытья окопов.

В Одесском археологическом музее сообщили, что приблизительный год изготовления этих амфор – четвертое-пятое столетие до нашей эры.

Специалисты музея рассказали, что амфора – это тара для перевозки продуктов. Чаще всего, использовалась один раз, иногда – несколько. Насколько редки именно эти типы амфор, должно показать более углубленное исследование, поскольку отдельные типы амфор изготавливались в определенных местах, в мастерских, в определенное время. Существуют специальные таблицы, по которым вычисляется время и место изготовления.

Теперь на этом месте решили укрепления больше не возводить - поскольку там скорее всего было древнее поселение.

Ранее мы писали, что в Тернопольской области нашли саркофаг, который древнее пирамид Египта. Самой древней из них считается пирамида Джосера, построенная архитектором Имхотепом в период с 2 667 по 2 648 гг. до н. э.

Также "Страна" сообщала, что неизвестный дайвер поднял древности со дня Черного моря и передал в краеведческий музей.