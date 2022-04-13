Часть картин художницы Марии Примаченко, которые находились в музее в Иванкове под Киевом, удалось спасти. Музей попал под обстрел, но полностью искусство уничтожено не было.

Об этом заявила правнучка Марии Примаченко Анастасия в интервью "КП".

Анастасия говорит, что сама еще не смотрела спасенные полотна, есть только их фото, не очень хорошего качества. Главное, что картины целы и увезены из Иванкова. Сейчас они "спрятаны в надежном месте"

"Где спрятаны, мы пока даже не хотим рассказывать", - говорит правнучка художницы.

Музей, расположенный посреди центрального парка Иванкова, загорелся утром 25 февраля после попадания в него снаряда. Картины спасал охранник и очевидец

"Когда загорелась крыша музея, вместе с этим охранником картины спасал мой хороший знакомый и совсем юный паренек. Они вырвали решетки, закрывающие окна, выбили стекло и забрались в комнату, где были картины Марии. Знакомый рассказывал, что видел их 10 - 12, но в тот момент никто считал", - рассказала правнучка художницы.

Напомним, что Мария Примаченко - украинская народная художница и представительница "народного примитива", Она писала фантасмагоричных животных в стиле наивного искусства. Мотивы ее картины были схожи с народными мотивами писанок: яркие с простыми линиями и повторяющимися элементами. Стиль Примаченко успел стать культовым и часто копируется или переосмысляется в современной культуре.

Напомним, что агентство ООН по культуре заявило, что как минимум 53 украинских исторических памятника, религиозных здания и музея были повреждены из-за вторжения России.

Также "Страна" писала, что Национальная галерея в Лондоне сменила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы".