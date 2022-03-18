Власти Италии готовы восстановить уничтоженные здание драмтеатра в Мариуполе. Об этом в четверг сообщил министр культуры Дарио Франческини у себя в Twitter.

"Италия готова отстроить заново театр в Мариуполе. Кабмин одобрил мое предложение предоставить Украине ресурсы и средства для его скорейшего восстановления. Театры каждой страны принадлежат всему человечеству", - написал министр.

Напомним, что вчера, 16 марта, в Мариуполе самолет ВС РФ сбросил бомбу на здание драматического театра, в котором прятались люди.

В Министерстве обороны Российской Федерации опровергли обвинения в нанесении удара по этому зданию, несмотря на фото разрушенного театра. Утром оказалось, что бомбоубежище под Драматическим театром выдержало авиаудар, люди живы, а завалы начали разбирать. На данный момент неизвестно, есть ли погибшие среди тех, кто прятался.

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