Национальная галерея в Лондоне сменила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы".

После массовых сообщений украинцев в социальных сетях представитель галереи сообщил, что галерея изменила название работы французского импрессиониста. Это пастель, изображающая труппу танцовщиц, чьё выступление очаровало художника в конце позапрошлого века.

На картине, о которой идет речь, изображены танцующие женщины в ярких традиционных украинских нарядах, состоящих из длинных юбок, белых рубашек и венков.

Эта работа датируется 1899 годом. Известны несколько работ художника данной тематики, которые хранятся в различных галереях по всему миру. Их сюжет повторяется, но меняются наряды, позы и даже количество танцовщиц, которые так поразили французского импрессиониста в конце XIX века.

Картина в Лондонской галерее сейчас не экспонируется, но на её сайте полотно уже переименовали.

"Название этой картины является предметом постоянных дискуссий на протяжении многих лет и освещается в научной литературе; однако за последний месяц ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название картины, чтобы оно лучше отражало тему картины", - сказал представитель Национальной галереи.

Ранее "Страна" сообщала, что кто-то дорисовал четыре глаза фигурам на картине ученицы Малевича шариковой рукой, а также о том, что в Национальном художественном музее украли рисунки Оксаны Павленко.