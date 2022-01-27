Ценные рисунки Оксаны Павленко украли в Национальном художественном музее в Киеве. Заметила пропажу старший научный сотрудник отдела фондов музея Марина Дроботюк.

Именно она, по информации наших источников в МВД, вчера написала заявление в полицию украинской столицы.

Со слов сотрудницы музея, расположенного на улице Грушевского, из фондов учреждения пропали целых 17 рисунков художницы Оксаны Павленко - известной ученицы Михаила Бойчука, занимавшейся в его мастерской.

Художница, чьи работы выкрали, создавала женские портреты, росписи, а также украинскую икону. Родилась в 1896 году в селе Валява (ныне Городищенского района Черкасской области). Окончила Академию искусств. Ученица М. Бойчука. Постоянно проживала в Москве, где и умерла в 1991 году.

От репрессий, которым подверглись "бойчукисты" во время сталинского террора ее спас переезд из Киева на преподавательскую работу в Москву, где она вместе с венгерским художником Белой Уитцем руководила экспериментальной мастерской фрески во время строительства Дворца Советов в Москве. Однако проект 416-метровой высотки, увенчанный 100-метровой статуей Ленина, был так и не реализован и позже на его фундаменте был восстановлен взорванный большевиками в 30-х годах Храм Христа Спасителя.

Художница украинского происхождения Павленко прожила в Москве до самой кончины в 1991 году. Среди ее известных работ: "Да здравствует 8 марта!", "Комсомолка" и "Собрание делегаток".

Художница Оксана Павленко

Часть работ мастера - около сотни - хранится в Черкасском художественном музее, но ряд произведений были представлены и в коллекции Национального художественного музея. Какие именно рисунки Павленко выкрали, публично пока не сообщается.

Наши собеседники в МВД рассказали, что это не банальная кража со взломом, а сотрудники музея указывают на конкретную женщину, которая имела доступ к работам и может быть причастна к этому преступлению.

Сейчас заведено уголовное производство по ст.185 УК Украины - Кража. Полиция проверяет личность, попавшую под подозрение на предмет причастности к похищению работ художницы Павленко.

Если удастся доказать ее виновность, ей грозит уголовное наказание от минимального в виде штрафа от 17 тысяч гривен до максимального - 5 лет ограничения свободы.

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