На этой неделе посол Британии в Украине Мелинда Симмонс возмутилась продажей в Киеве антисемитской картины после того, как на одном из рынков Киева она увидела картину еврея с монетой в руке.

"Эта картина не безобидная. Это не юмор. Это антисемитизм. Он изображает евреев такими, какими они не являются. Такому нет места ни в каком виде, нигде, ни в одной стране, включая Украину", - сообщила тогда Симмонс.

"Стране" удалось разыскать автора картины и пообщаться с ним

Молодого человека зовут Евгений. Он уже несколько лет торгует своими картинами на Андреевском спуске. О скандале, который вызвала его картина, он ничего не слышал и очень этому удивился.

Самого полотна у него уже нет, он его продал за восемь тысяч гривень.

"Впервые слышу, что кто-то возмутился по поводу этой картины. Никто из тех кто смотрел ее, никогда не возмущался. Что в ней оскорбительного? Евреев часто изображают с монетой в руке",- рассказал художник.

Евгений также показал фотографии двух картин, изображенных в похожем стиле, который возмутил Симмонс. Эти картины не завершены, они находятся в мастерской. Стоимость одного полотна из серии - четыре тысячи гривень.

Общаться на камеру художник отказался.

Мелинда Симмонс возмутилась антисемитской, с ее точки зрения, картиной. Источник: "Страна"



Художник картины, возмутившей посла Британии Симмонс. Фото: "Страна"

Ранее "Страна" сообщала, что посол Британии в Украине Мелинда Симмонс возмутилась продажей в Киеве картины с антисемитским сюжетом. Полотно было обнаружено дипломатом во время прогулки по украинской столице.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой в конце сентября закон о противодействии антисемитизму в Украине. Документ определяет понятие антисемитизма, указывает его основные проявления и прописывает за них наказание.