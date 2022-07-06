Работникам "АрселорМиттал Кривой Рог" сократят зарплаты на треть. Фото: Telegram

Крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" переводит своих работников на сокращенную рабочую неделю и будет платить им 2/3 зарплаты.

Об этом говорится в обращении гендиректора Мауро Лонгобардо, опубликованном в Telegram-канале компании.

По словам гендиректора, причина сокращений – в нарушении логистики поставок и в повышении "Укрзализныцей" расценок на грузовые перевозки на 70%.

Обращение гендиректора комбината "АрселорМиттал Кривой Рог"

Обращение гендиректора комбината "АрселорМиттал Кривой Рог"

Обращение гендиректора комбината "АрселорМиттал Кривой Рог"

Напомним, "АрселорМиттал Кривой Рог" возобновил свою работу 10 июня. Комбинат запустил одну из доменных печей, прокатный стан, конвертер и одну из трех машин непрерывного литья.

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