Крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" переводит своих работников на сокращенную рабочую неделю и будет платить им 2/3 зарплаты.

Об этом говорится в обращении гендиректора Мауро Лонгобардо, опубликованном в Telegram-канале компании.

По словам гендиректора, причина сокращений – в нарушении логистики поставок и в повышении "Укрзализныцей" расценок на грузовые перевозки на 70%.

Напомним, "АрселорМиттал Кривой Рог" возобновил свою работу 10 июня. Комбинат запустил одну из доменных печей, прокатный стан, конвертер и одну из трех машин непрерывного литья.

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