Россияне будут со стороны Луганской области развивать наступление на Бахмут и Славянск.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

При этом, по его словам, Луганская область занята россиянами пока не на 100%: остается небольшой участок территории, на котором противник несет потери.

Напомним, издание The New York Times сообщало, что после захвата Луганской области россияне планируют атаковать Бахмут. Эксперты считают, что пока будут штурмовать Бахмут, силы РФ севернее и западнее будут вести сковывающие бои, чтобы ВСУ не могли перебросить силы южнее.

Ранее мы писали, что в МВД Украины считают высокой опасность захвата Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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