В двух населенных пунктах Луганской области еще продолжаются бои, поэтому говорить о выходе российских войск на админграницы области преждевременно.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"То, что россияне отчитались о захвате области - не совсем так. Почти вся территория захвачена, но в двух населенных пунктах идут бои, нельзя говорить, что на 100% вышли на границы Луганской области", - сказал Гайдай.

По его словам, там идут бои, противник пополняет запасы и "обстреливает все днем и ночью", т.к. намерен завершить оккупацию области.

Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что от российской группировки, захватившей Луганскую область, осталась только треть.

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