Российские войска захватили поселок Новолуганское в Донецкой области (к западу от Светлодарска и югу от Бахмута).

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

При этом сводке Генерального штаба ВСУ этот факт не упоминался.

Ранее Арестович сообщил, что после выхода украинских войск из Лисичанска линия фронта проходит от Белогоровки на трассе Бахмут - Лисичанск до Клинового (юго-восточнее Бахмута). При этом, по словам Арестовича, отвод войск позволит стабилизировать линию фронта, поскольку плотность обороны значительно увеличилась.

Кроме того, советник главы ОП прогнозирует, что взятие Лисичанска - это последний крупный успех российской армии в Украине.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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